Tragedia in Sicilia: bimbo di 10 anni muore dopo una caduta dal quinto piano

Dramma in Sicilia dove un bimbo di 10 anni è morto, all’ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo, dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione, al quinto piano di un palazzo di Trapani. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Secondo quanto si è appreso, il bambino, che soffriva di una forma complessa di disturbo dello spettro autistico, sarebbe sfuggito al controllo della madre e sarebbe caduto dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo a Trapani. Sull’accaduto indaga la polizia.