Tragedia in Sicilia, 40enne trovato senza vita: era preparatore dei portieri nelle giovanili del Siracusa

Una tragedia ha scosso la comunità siciliana, nello specifico quella di Siracusa. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, è stato trovato morto Giovanni Cerruto, 40enne conosciuto nel mondo del calcio cittadino e attualmente preparatore dei portieri nelle giovanili del Siracusa Calcio. L’uomo è stato trovato senza vita in un’abitazione in via Eschilo. La città è sotto shock, incredula, sia per il decesso improvviso ma anche perché Cerruto era un personaggio apprezzato e stimato.

Cordoglio e solidarietà, sui social, da parte del mondo sportivo e non solo: “Grave lutto nella famiglia azzurra. Sconvolti e con immenso dolore, esprimiamo tutto il nostro cordoglio e vicinanza alla famiglia del nostro caro e amato preparatore dei portieri Giovanni Cerruto che ci ha lasciati prematuramente” il messaggio sui social del settore giovanile del Siracusa Calcio.