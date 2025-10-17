Tragedia a Taurianova: donna di 60 anni trovata morta nel suo appartamento

Una tragedia si è consumata a Taurianova, dove una donna di circa 60 anni è stata trovata priva di vita all’interno del suo appartamento. La scoperta, avvenuta nella giornata di oggi, ha scosso la comunità locale, portando alla luce una situazione di estremo disagio sociale e sanitario. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni e come si evince nel video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, la donna viveva in condizioni di grave indigenza, senza acqua ed energia elettrica.

Le autorità hanno trovato l’abitazione in uno stato di grave degrado, con condizioni igienico-sanitarie pessime. La comunità si trova ora a fare i conti con questa triste realtà di povertà estrema, che solleva interrogativi sulla protezione delle persone vulnerabili e sull’efficacia dei sistemi di supporto per i cittadini in difficoltà.