Toscano: “la scelta di Vannacci di entrare nella Lega è deleteria”

“La scelta di Vannacci di entrare nella Lega è deleteria per la Lega e per Vannacci. Il risultato in Toscana parla chiaro. Chi credeva in Vannacci si è astenuto dopo avere notato la “normalizzazione” di una figura che si è fatta subito inglobare dal potere”, è quanto afferma Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana e Popolare.

“Chi si riconosceva nella vecchia Lega di governo, guidata da Giorgetti e succube degli illuminati di Bruxelles, guarda invece Vannacci come un insolente zoticone. Non poteva funzionare e infatti non ha funzionato”, conclude Toscano.