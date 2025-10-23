Torre del Grifo al Catania, Ross Pelligra allo scoperto: la soddisfazione del Presidente, “non è ancora finita ma…”

Rosario Pelligra, Presidente del Catania, commenta gli sviluppi della procedura di vendita telematica del Centro Sportivo “Torre del Grifo Village”

Ross Pelligra Presidente Catania
Foto Catania FC

Il Presidente del Catania Rosario Pelligra commenta gli sviluppi della procedura di vendita telematica del Centro Sportivo “Torre del Grifo Village”: “Anche se non è ancora finita, mi sento molto soddisfatto per questo primo esito favorevole relativo al progetto di acquisizione di Torre del Grifo. Ci ho messo tutto il mio cuore e la mia passione. L’ho fatto per Catania, per la sua gente e per tutti noi tifosi rossazzurri. Credo molto in Vincenzo Grella e in tutto il suo gruppo di lavoro e non lo deluderò mai. Aspettiamo la data conclusiva di questa importante operazione che per ora ci vede in vantaggio”.

