Tornano a Palermo le Giornate Siciliane di Medicina 2025: nutrizione, prevenzione e solidarietà con l’Associazione Lilli Lorusso | INFO e DATE

Salute, prevenzione e solidarietà tornano protagoniste a Palermo: il 24 e 25 ottobre, Casale San Lorenzo (Piazza Stazione San Lorenzo, 17) ospita la IX edizione delle Giornate Siciliane di Medicina, l’evento che raduna medici e professionisti di diverse specializzazioni per confrontarsi su innovazione scientifica, prevenzione e benessere della persona. A promuovere l’iniziativa è l’Associazione “Lilli Lorusso – Mano nella Mano ODV”, da sempre impegnata nell’assistenza sociale e sanitaria verso le persone più vulnerabili. Il tema centrale dell’edizione 2025 sarà la nutrizione, considerata strumento fondamentale di prevenzione e terapia per numerose patologie croniche. Gli specialisti si confronteranno sull’importanza dell’alimentazione in diversi ambiti: endocrinologia e diabetologia, flebolinfologia, dermatologia, chirurgia, oncologia, medicina dello sport e medicina estetica.

Ogni sessione proporrà percorsi diagnostici e terapeutici innovativi, grazie all’apporto di relatori di rilievo nazionale e internazionale, affiancati da nuove personalità emergenti del panorama scientifico. Il 24 ottobre, alle ore 16.50, nella giornata inaugurale, si terrà una tavola rotonda aperta al pubblico sul tema “L’importanza della nutrizione”. Sarà un momento di dialogo non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i cittadini interessati a comprendere come le scelte alimentari influenzino direttamente la salute.

Il Dott. Giovanni Alberti, Presidente del Congresso Nazionale, dichiara: “Per questa nona edizione, abbiamo scelto la nutrizione perché è un elemento trasversale che incide sulla prevenzione e sulla gestione di molte patologie. – aggiunge – Accanto alla dimensione scientifica, non dimentichiamo quella sociale: il legame con l’Associazione Lilli Lorusso ci ricorda che la medicina deve andare di pari passo con la solidarietà, garantendo a tutti l’accesso alle cure”.

L’Associazione “Lilli Lorusso – Mano nella Mano”

L’Associazione nasce con l’intento di ricordare Lilli Lorusso, moglie del Dott. Giovanni Alberti, amata non solo dai familiari e dagli amici, ma anche da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Sempre disponibile ad offrire consigli e sorrisi, Lilli ha dedicato la sua vita ad aiutare soprattutto giovani, bambini e donne in difficoltà. Proseguendo il suo esempio, l’Associazione promuove iniziative concrete a sostegno delle persone più fragili, attraverso convenzioni, premi, donazioni e progetti mirati. Tutti coloro che desiderano contribuire, con impegno, tempo o sostegno economico, possono trovare tutte le informazioni utili sul sito ufficiale dell’Associazione www.lillilorusso.org