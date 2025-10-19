Torna la Sicilia su Rai 1: ripartono le indagini di Màkari 4 | FOTO e TRAMA

Il conto alla rovescia è finito: torna stasera su Rai 1 la quarta stagione di Màkari, la fiction con Claudio Gioè nei panni di Saverio La-Manna, giornalista e scrittore che dopo aver perso il lavoro ritorna nel suo paese natale, un piccolo borgo siciliano di pescatori da cui prende il nome la fiction, Macari, a pochi chilometri da San Vito Lo Capo.

La fiction ha conquistato sin da subito il pubblico del piccolo schermo non solo per il suo coinvolgente mix di giallo, commedia e dramma, ma anche per l’incantevole sfondo in cui è ambientata: la Sicilia. La serie infatti è un vero e proprio l’inno all’isola, e catapulta lo spettatore in meravigliosi paesaggi naturali, vediamoli insieme:

Makari (San Vito Lo Capo): conta circa 450 abitanti – è conosciuto per il mare cristallino e l’ampia spiaggia sulla sfondo della quale si staglia il monte Cofano.

Castellammare del Golfo, che possiede spiagge cristalline come quella del Bue Marino (che si trova più precisamente a Favignana, in mezzo alle antiche cave di tufo), dell'Isulidda e la Baia Santa Margherita.

, che possiede spiagge cristalline come quella del Bue Marino ( che si trova più precisamente a Favignana, in mezzo alle antiche cave di tufo), dell’Isulidda e la Baia Santa Margherita. Palermo e dintorni: alcune scene sono state girate nei pressi di Mondello e nei viali di Regina Elena e Principessa Giovanna, che costeggiano e si affacciano sul lungomare;

Episodi e trama di Màkari 4

La quarta stagione di Màkari è composta da 4 episodi, con il gran finale che si terrà domenica 9 novembre. Per quanto concerne la trama, sarà una stagione concentrata su un triangolo amoroso, dove i gialli non mancheranno, come confermato dallo stesso protagonista, Claudio Gioè, nella conferenza stampa di presentazione: “C’è tanto pepe nei sentimenti che attraversano questo personaggio – ha raccontato – Saverio sarà messo veramente a dura prova. Da un lato dovrà affrontare la separazione dolorosa con Suleima, che cercherà di seguire le sue aspirazioni professionali lontano da Makari, e dall’altro ci sarà il ritorno improvviso e casuale di Michela, la professoressa che abbiamo conosciuto l’anno scorso che metterà un po’ in crisi questa storia d’amore” ha concluso.

Di seguito, come riportato da TvBlog, ecco la trama della prima puntata in onda stasera, dal nome “Ferragosto è capo d’inverno”: quando la sua vita sembrava procedere serenamente, Suleima si trasferisce a Malta per alcuni mesi a causa di impegni lavorativi. Saverio non ha quasi il tempo di affrontare la malinconia, poiché viene subito travolto da un evento drammatico: a Màkari viene assassinato Ignazio Dinolfo, un uomo tristemente noto come il “Mostro di Barrafato”, condannato vent’anni prima per un orrendo omicidio.

Saverio si lancia subito nelle indagini, comprendendo che la chiave per risolvere il nuovo delitto risiede nello svelare la verità sul passato del Mostro. Ma non è tutto, Saverio ritrova Michela, che è in procinto di sposarsi con lo scrittore Edoardo Laurentano, e in più arriva a Màkari Claudia, ex fidanzata di Saverio. La donna sta per partire per l’Antartide e gli chiede di ospitare la figlia quattordicenne, Arianna, cui convivenza sarà tutto tranne che semplice. Non ci resta che attendere stasera, alle 21.30 su Rai 1 l’inizio della nuova stagione di Màkari.