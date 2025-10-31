Torna il “Rosarno film festival”, evento di inaugurazione a Cinquefrondi

“Anche quest’anno torna la 4° edizione del Rosarnofilmfestival, il festival torna in un periodo nel quale assistiamo a livello mondiale ad un accentuarsi delle politiche di cancellazione dei diritti, di esclusione, dove drammaticamente abbiamo dovuto misurarci con parole che pensavamo appartenessero al passato dell’umanità come genocidio“, affermano gli organizzatori (Mediterranea Hope- Federazioni delle Chiese Evangeliche e dalla Rete Comunità Solidali, da S. O. S Rosarno, Sea Watch, ResQ, in collaborazione con l’Archivio memorie Migranti e con il contributo dell’Otto per Mille Chiesa Valdese). “Gaza è diventata così la sintesi di cosa significhi la politica del colonialismo, l’esempio più violento ed estremo delle politiche di apartheid. Fuori dal Ghetto la frase che abbiamo messo per qualificare questo festival diventa allora ancora più carica di significato. Non solo perché drammaticamente continuiamo a denunciare che esistono luoghi nella nostra terra che negano la dignità come la tendopoli di San Ferdinando, ma perché abbiamo la necessità di mettere un limite, un argine morale, per quanto abbiamo visto succedere in questi mesi al popolo palestinese, ai migranti in mare in questi anni. In questo senso il nostro Festival vuole essere spazio pubblico per una cultura di resistenza a questa barbarie, legandosi a quelle pratiche sociali che in questo territorio resistono ogni giorno”, rimarcano gli organizzatori.

Inaugurazione a Cinquefrondi

La rassegna di quest’anno prevede l’inaugurazione a Cinquefrondi

Lunedi 3 novembre alle ore 21 presso Mediateca comunale “Pasquale Ceazzo”. Il sindaco Michele Conia introdurrà la serata, ospiti Enzo Infantino dell’Associazione “Per non dimenticare” e don Nandino Capovilla autore insieme a Betta Tusett del libro Sotto il cielo di Gaza

Don Nandino Capovilla, parroco di parroco di Marghera, Venezia segretario di Pax Christi durante un viaggio è stato bloccato al suo arrivo all’aeroporto di Ben Gurion di Tel Aviv trattenuto per 7 ore l

11 agosto e successivamente espulso “per motivi di sicurezza”.

Il libro ripercorre e spiega la situazione della Striscia di Gaza, sulla base delle storie di persone, di uomini, donne, bambini palestinesi, che hanno volti e nomi, per evitare che le persone restino solo

numeri e statistiche. Il 26 agosto don Nandino invitato dal presidente Alberto Barbera ha aperto la 82° edizione della Mostra del Cinema di Venezia denunciando il massacro di Gaza di fronte a tutta la stampa

internazionale.

Il 4-5-6 novembre in alcuni istituti scolastici di Palmi Cinquefrondi e Rosarno si svolgerà il progetto “Valigia” con Lorenzo Terranera illustratore e scenografo. Insieme a Fabio Magnasciutti, ha

fondato la scuola di illustrazione Officina B5, dove ancora oggi, insieme a numerosi altri colleghi, insegna illustrazione per l’infanzia. Ha illustrato oltre 80 libri per numerose case editrici. Collabora

con programmi televisivi Ballarò, diMartedì ecc Unicef, Amnesty international, Fao e World Food

Mercoledì 5 Novembre Palmi

Cinema Teatro Antonio Manfroce ore 21

Proiezione di Berlinguer la Grande Ambizione di Andrea Segre

Il racconto biografico della vita privata e pubblica di Enrico Berlinguer, dal viaggio a Sofia del 1973

fino al discorso della Festa Nazionale dell’Unità di Genova del 1978.

Sabato 8 Novembre Palmi

Cinema Teatro Antonio Manfroce ore 21. Proiezione di Noi e la Grande Ambizione di Andrea Segre. Dopo la presentazione al Festival di Roma il 20 21 ottobre partirà da Palmi il tour che porterà Segre

in molte città italiane nelle 20 città in cui ha svolto le tavole rotonde nel quali è stato girato.

Venerdì 14 Novembre Palmi

Cinema Teatro Antonio Manfroce ore 11,15. Malanova di Ture Magro Sciara Progetto. Spettacolo teatrale per alcuni Istituti scolastici -aperto al pubblico Cosa è una malanova? È una cattiva notizia. Qualcosa che avresti voluto non sapere. Chi è Malanova? Una ragazzina. La sua storia ce la racconta un giovane uomo, Salvatore, che ricorda di averle voluto

bene, di averla desiderata e di averla ritrovata dentro ad una storia di violenza sconvolgente. In un periodo storico dove i femminicidi continuano ogni giorno è importante lavorare contro la cultura del patriarcato. Questo crimine, spesso compiuto da ex fidanzati, ex mariti, familiari, conoscenti o gli stessi compagni delle vittime, viene spesso anticipato da violenze fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche con l’obiettivo di esercitare controllo, potere e dominio sulla donna in questione.

Sciara Progetto lavorerà il 1-2-3 Dicembre con gli studenti di alcuni Istituti scolastici

Lunedi 1 dicembre Scuola Media Zagari Milone Palmi

Martedì 2 dicembre Scuola Media Tito Minniti Palmi

Mercoledì 3 dicembre Scuole Media M. Vizzone San Ferdinando

Attività: Laboratorio attivo e partecipativo condotto in classe da formatori specializzati sui temi del bullismo e violenza di genere. Con visori.

Venerdì 14 Novembre

Rosarno Istituto C. Marvasi Vizzone ore 15,30. In collaborazione con l’Archivio Memorie e Migranti il concorso di cinque corti. Come ogni anno la giuria sarà composta da studenti e da lavoratori braccianti che insieme discuteranno per stilare una classifica del doc visti.

Venerdì 14 Novembre

Dambe So San Ferdinando ore 20. Cena africana e Concerto: Madya trio.

Venerdi 28 Novembre Palmi

Il Patto Territoriale a cura della Chiesa Evangelica Valdese Reggio Calabria. Il patto territoriale Agroecologia e abitare ecosociale come fattori di cambiamento Riprende l’attività del Laboratorio Proattivo di Pensiero, Ascolto e partecipazione Democratica promosso dalla Chiesa valdese di Reggio Calabria: una iniziativa itinerante svoltasi da febbraio a giugno 2025 (Reggio Calabria, Oppido Mamertina, Polistena, Rosarno) con lo scopo di raggiungere i diversi territori della Piana di Gioia Tauro e per dialogare con chi quei territori li abita. Nuovi modi di fare agricoltura, abitare dignitoso per tutti e tutte, economia, cura: dalla restituzione di ricerche e riflessioni alla costruzione di proposte concrete e di obiettivi collettivi. Proveremo a farlo insieme.

Intervengono: Alessandra Corrado, sociologa Università della Calabria Francesco Piobbichi, operatore sociale Mediterranean Hope/Fcei Modera Monica Natali, Diaconia Valdese

Sabato 6 Dicembre

San Ferdinando Dambe So ore 18. Presentazione di tre libri. Schiavi Mai di Antonio Olivieri e Boris Pesce Castelnuovo Scrivia, un paesino in provincia di Alessandria, in Piemonte. Le campagne della zona riforniscono di ortaggi i mercati di Milano e Torino, oltre a importanti aziende della gran de distribuzione organizzata. Integrazione di Ibrahim Diabate si è salvato dal ghetto di Rosarno, e come leva verso l’attuale integrazione – che gli ha dato una casa, un lavoro e un servizio come volonta rio – ha trovato anche la poesia. Insorge l’aurora sull’oblio della frontiera (ed Sea Watch) di Francesco Piobbichi Dall’Umbria a Lampedusa, la vita di Francesco Piobbichi segue un filo rosso: quello dei diritti degli “invisibili”, delle persone di cui si parla solo quando un telo bianco ne copre il corpo. Attualmente lavora per la FCEI, Mediterranean Hope nella Piana di Gioia Tauro.

Novembre e Dicembre – Camini

Percorso Entro terra-la musica come legame ecosociale. Intrecci

sonori l’armonia e la natura l’antica musica popolare calabrese che incontra quella del mondo Valentino Santagati musicista e ricercatore di musica popolare.

Dicembre Palmi

Cinema Teatro Antonio Manfroce. Citta Metropolitana Reggio Calabria proiezione di Medma non si piega di Gianluca Palma Il docufilm racconta la vicenda del politico e poeta. Peppe Valarioti, giovane insegnante di filosofia e segretario del Pci di Rosarno, Il docufilm, scritto e diretto da Gianluca Palma con la collaborazione di Giulia Zanfino e Mauro Nigro, ricostruisce con rigore e profondità la figura di Valarioti, considerato la prima vittima di un omicidio politico-mafioso riconosciuto in Calabria. Valarioti era un militante politico onesto, impegnato contro le speculazioni edilizie e i poteri criminali. Fu

assassinato con colpi di lupara la notte dell’11 giugno 1980 a Nicotera, mentre usciva da un ristorante dopo aver festeggiato la vittoria elettorale del suo partito. A 45 anni dall’omicidio, la sua morte non ha ancora un colpevole: i responsabili non sono mai stati condannati in via definitiva. Il film restituisce voce e memoria a Valarioti grazie a documenti storici, testimonianze e registrazioni originali: audio inediti delle sue lezioni di filosofia, interventi politici e riflessioni personali che rivelano il suo impegno umano e civile.

La cooperative S.oS Rosarno nei mesi ottobre novembre inizierà un tour per presentare il film The Pickers di Elke Sasse – Dodici date di incontri.

Oltre un milione di migranti è impegnato nella raccolta agricola in Europa: è questa la forza-lavoro che riempie gli scaffali dei nostri supermercati, spostandosi da un’area all’altra in cerca di un’occasione e di condizioni di lavoro migliori. La maggior parte di questi migranti non ha contratti, né salari minimi: molti si sono indebitati per arrivare illegalmente in Europa e sono senza documenti. “The Pickers” è un viaggio nei campi dove viene coltivata la frutta e la verdura che

mangiamo ogni giorno: mirtilli in Portogallo, olive in Grecia, fragole in Spagna, arance in Italia.

Se i margini non sono abbastanza alti, la soluzione dei contadini è spesso quella di ridurre i salari dei lavoratori, in un circolo vizioso dal quale non sembra poter uscire. Se gli abusi nelle filiere come

quella del cioccolato o del caffè sono ormai noti, questo reportage offre un quadro esaustivo dello sfruttamento dei lavoratori irregolari nel settore agricolo e si chiede se esista un’alternativa a questo sistema.

Venerdì 17 Ottobre, h 20:45, Pordenone Casa del popolo di Torre. Sabato 18 Ottobre, h 18:15, Milano, Avanzi coworking. Lunedì 27 Ottobre, h 19:00, Berna, Svizzera, Cinematte. Martedì 28 Ottobre, h 17:30, Losanna, Svizzera, Le Cinématographe. Mercoledì 29 Ottobre, h 18:30, Lucerna, Svizzera, Stattkino Luzern. Giovedì 30 Ottobre, h 19:00, Losanna, Svizzera, Postsquat . Venerdì 31 Ottobre, h 20:20, Biel/Bienne, Svizzera, Salon Gurzelen. Sabato 8 Novembre, h 19:30 Napoli, “Sala Assoli”- Casa del Contemporaneo. Giovedì 13 Novembre, ore 18:30, Torino, C.S.O.A. Gabrio.

Venerdì 14 Novembre h 20:00 Pinerolo (TO), Associazione Culturale Stranamore. Sabato 15 Novembre, Avigliana (TO) Domenica 16 Novembre Teatro Asilo Picco, Torre Pellice (TO), Teatro

del Forte. Il Rosarnofilmfest proseguirà con altri eventi nel 2026

Uno spettacolo teatrale con l’Istituto “Martino Martini” di Mezzolombardo (Trento) Perfino – Per Sfidarli Dobbiamo impegnarci Scritto e diretto da Federica Chiusole e Alessandra Evangelisti.

Un gruppo di ragazzi e ragazze dell’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo portano in scena con i loro corpi e le loro voci una storia poco conosciuta, ambientata in Trentino: le infiltrazioni

dell’Ndrangheta in Val di Cembra.