Tonno Callipo Volley e Associazione Valentia celebrano il 5° anno di partnership

Quella tra l’Associazione Valentia del presidente Anthony Lo Bianco e la Tonno Callipo del patron Pippo Callipo e del vice presidente Filippo Maria Callipo, non è più una semplice partnership ma un legame duraturo, che assume risvolti sociali e solidali significativi, tra due realtà che operano ormai da tanti anni sul territorio. Il fine è sicuramente quello, meritevole, di rendersi utili compiendo gesti concreti per il prossimo, più bisognoso di aiuto.

Così ecco, negli anni, iniziative importanti e cariche di umanità, tra cui la raccolta alimentare e la vicinanza ad Associazioni che operano nel sociale come ad esempio quelle per le persone con la sindrome di down. In tal senso l’Associazione Valentia è attiva da tanti anni nel campo della solidarietà e del sociale, trovando sempre la piena disponibilità della Tonno Callipo. Proprio il voler mettere a sistema rispettive competenze e risorse, consolida questa collaborazione tra le anzidette realtà vibonesi, in modo da continuare con percorsi comuni e sviluppare progetti congiunti e campagne di sensibilizzazione per il territorio calabrese.

Al riguardo Anthony Lo Bianco sottolinea: “celebrare la quinta annualità della nostra partnership con la Tonno Callipo Volley è motivo di grande orgoglio per l’Associazione Valentia. Non si tratta solo di un accordo formale, ma di un percorso condiviso che, anno dopo anno, ha dimostrato come la collaborazione tra realtà diverse possa generare benefici concreti e duraturi per la comunità. In questi cinque anni abbiamo potuto apprezzare da vicino la visione, la serietà e l’impegno della famiglia Callipo, che rappresentano un esempio di come l’impresa e lo sport possano convivere con una forte responsabilità sociale.

Grazie a questa sinergia, siamo riusciti a realizzare progetti che hanno avuto un impatto tangibile sul territorio, rafforzando il tessuto sociale e offrendo nuove opportunità soprattutto ai giovani. Guardiamo al futuro con grande fiducia. Il nostro obiettivo è quello di continuare ad ampliare le attività condivise, sviluppando nuove iniziative in grado di valorizzare le energie positive del territorio. Crediamo fermamente che solo unendo le forze sia possibile costruire un futuro più coeso, solidale e ricco di prospettive. Rivolgo un sentito ringraziamento alla famiglia Callipo: la vostra integrità, la vostra passione e la vostra visione sono state, e continueranno a essere, un faro che illumina il nostro cammino. Siamo certi – conclude Lo Bianco – che i prossimi anni di collaborazione ci riserveranno nuove e importanti soddisfazioni”.

Alquanto soddisfatto il vice presidente della Tonno Callipo, Filippo Maria Callipo: “cinque anni di collaborazione che raccontano un legame profondo, costruito sulla fiducia, sulla passione e sul desiderio di generare un impatto positivo reale nel nostro territorio. Con l’Associazione Valentia condividiamo la stessa visione: quella di una Calabria che cresce attraverso le persone, la cultura e lo sport. In questi anni abbiamo realizzato insieme tante iniziative, momenti di incontro e sensibilizzazione che hanno contribuito a rafforzare il senso di comunità e a diffondere valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e la partecipazione attiva. Siamo orgogliosi di rinnovare questa partnership, perché rappresenta un esempio concreto di come il mondo sportivo e quello associativo possano collaborare per costruire qualcosa di autentico e duraturo. Il mio ringraziamento va al presidente Anthony Lo Bianco e a tutti i volontari dell’Associazione Valentia per l’impegno instancabile e la dedizione con cui, ogni giorno, contribuiscono a migliorare la nostra terra. Insieme continueremo a portare avanti progetti che uniscono le persone, facendo della pallavolo e del volontariato due strumenti di crescita, non solo sportiva ma soprattutto umana”.