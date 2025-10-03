Tonno Callipo, confermata la collaborazione con ASD Volley Academy Cerzeto

È qualcosa di profondo e duraturo ciò che lega, ormai da cinque anni, l’ASD Volley Academy di Cerzeto e la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia. Si tratta della passione per lo sport favorendo, in primis, la socializzazione dei tanti giovanissimi innamorati della pallavolo. Lo dimostra proprio il quinquennio di proficua collaborazione tra le due realtà, con un solo fine principale: quello di consentire la pratica dell’attività pallavolistica ai tanti ragazzi che vogliono tuffarsi nello splendido universo-volley. Ma anche favorire la semplice attività ludico-sportiva per tanti giovanissimi, che vogliono stare bene insieme, e quale miglior occasione che ritrovarsi nel praticare una passione comune.

Tanti i tesserati della realtà di Cerzeto che ogni anno si avvicinano alla pallavolo, segno della bontà del lavoro svolto dai dirigenti dell’ASD Volley Academy presieduta da Veronica Cetraro. Ed eguale entusiasmo dimostra sempre la Tonno Callipo che ha ormai consolidato, da ben 5 anni, un legame forte con questa realtà cosentina. Ciò attraverso anche la continua presenza con i propri allenatori e tesserati nel corso dell’annata nelle stretture dell’ASD Volley Academy, portando non solo formazione ed esperienza prettamente tecnica, quanto entusiasmo tra i tanti giovanissimi che possono stare a contatto con atleti di grande esperienza, e magari sognare un giorno di raggiungere quei livelli.

Soddisfatta della prosecuzione di questa fattiva collaborazione la presidente dell’ASD Volley Academy Cerzeto, Veronica Cetraro che spiega: “siamo lieti di sottoscrivere per il quinto anno consecutivo la collaborazione con la Tonno Callipo sport. Il rapporto che lega le due società è di vera “Big Family”, questo per i rapporti di amicizia col Presidente Pippo Callipo e il Vice presidente Filippo Maria Callipo e di collaborazione del Ds Peppe Defina col nostro Ds Massimo De Marco. L’anno scorso ha visto una collaborazione anche con alcuni dei nostri atleti, Giabie Rustani in serie B2 dove ha fatto una grande esperienza e dei due atleti Pino Guido e Umile Serrago, che anche loro hanno scelto di trasferirsi a Vibo Valentia e di affrontare una stagione sportiva con la Tonno Callipo. Tutto ciò gli ha consentito di maturare una grande esperienza non solo sportiva ma anche di vita! In qualità di presidente della Asd Volley Academy sono felice di questo rinnovata collaborazione, perché per noi è un valore aggiunto e un onore portare sulle nostre divise il marchio di Callipo Sport Family”.

Anche il vice presidente Filippo Maria Callipo mostra tanto entusiasmo: “il rinnovo dell’affiliazione con la ASD Volley Academy non è soltanto una conferma, ma una scelta convinta che dà ancora più forza al nostro progetto. Crediamo profondamente nel valore di questa collaborazione, che negli anni è diventata un modello di sinergia e crescita condivisa. La Volley Academy rappresenta una realtà viva e dinamica, capace di trasmettere entusiasmo e di far crescere giovani atleti che sono il futuro della pallavolo. Siamo fieri di continuare questo cammino insieme e di rafforzare, stagione dopo stagione, il legame con chi condivide la nostra stessa passione e la nostra stessa visione. Perché la Tonno Callipo Volley non è soltanto una società sportiva, è una realtà che trasforma lo sport in un’esperienza di unione, formazione e valori condivisi”.