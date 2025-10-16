Todde: “nessuna scissione nel M5S, progetto rafforzato”

“Niente acque agitate e il M5S non è destinato a scissioni, abbiamo già dato”. E’ quanto sottolinea il presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, reduce dalla decisione della Consulta sulla decadenza e alla luce dei risultati alle regionali.

“Il progetto è paradossalmente rafforzato: noi abbiamo deciso a livello nazionale di riuscire ad andare insieme al resto del centrosinistra in tutte le regioni, Marche e Toscana, lo faremo in Puglia e ovviamente in Campania e quel che conta è il progetto che si costruisce”, conclude Todde