Tiro con l’Arco, gli Arcieri Club Lido trionfano a Reggio Calabria: ancora podi e successi per la squadra di Catanzaro

Nella Pala bocce di Gallina (Reggio Calabria) domenica 26 ottobre si è svolta una competizione sportiva indoor di tiro con l’arco, organizzata dalla locale società sportiva. Arcieri Provenienti da tutta la Calabria si sono affrontati nelle diverse classi e divisioni per la conquista dei podi messi a disposizione. Gli atleti catanzaresi portano a casa diversi podi, successi maturati sul campo da costanti e assidui allenamenti. Nell’olimpico vince l’oro Poerio Piterà Francesco nella classe juniores e Demasi Pasquale in quella master, seguiti dal primo posto di Sgotto Sofia nella classe allieve.

Oro anche a squadra master olimpica nell’inedito trio Poerio Piterà Edoardo, Sgotto Maurizio e Demasi Pasquale. Oro anche nel compound per Poerio Piterà Ansatasia e Fabio Ludovica, rispettivamente nelle classi seniores e Ragazze. Bronzo per Demasi Maria nella classe seniores divisione compound. Nell’arco nudo le due matricole vincono l’oro, infatti sul gradino più alto del podio salgono Poerio Piterà Alessandro e Lizzio Letizia.

Soddisfatto il mister Edoardo per la gara, “i nostri atleti si sono ben distinti per impegno e risultati, le condizioni di luce nella palestra non erano delle migliori, ma ciò nonostante i podi non sono mancati. Sono soddisfatto – continua il mister – dei livelli raggiunti dai nostri atleti, i quali durante la settimana riescono comunque a conciliare impegni scolastici, lavorativi e universitari con gli allenamenti che si traducono in ottimi risultati sul campo gara. Ancora la stagione indoor è lunga e gli impegni non mancheranno, appuntamenti che senza ombra di dubbio ci vedranno presenti nelle diverse competizioni. Vorrei ringraziare chi ci supporta nella nostra attività, Gillo Gold Medal, Tech4green, Villa Marinella, Il semaforo, che ci danno un aiuto concreto nella nostra attività”.