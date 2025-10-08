Texas, il Procuratore Paxton avvia indagini sotto copertura: “terrorismo politico di sinistra pericolo chiaro”

“Il terrorismo politico di sinistra è un pericolo chiaro e attuale. Ideologie corrotte come il transgenderismo e gli Antifa sono un cancro per la nostra cultura e hanno scatenato i loro soldati squilibrati e drogati contro il popolo americano“. È quanto dichiarato dal Procuratore Generale del Texas Ken Paxton. Al via indagini sotto copertura su vari gruppi affiliati alla violenza politica di sinistra, noti per essere attivi nello Stato.

“Il martirio di Charlie Kirk segna una svolta in America. Non ci può essere alcun compromesso con coloro che ci vogliono morti. A tal fine, ho incaricato il mio ufficio di continuare gli sforzi per identificare, indagare e infiltrare queste cellule terroristiche di sinistra. A quelle anime dementi che cercano di uccidere, rubare e distruggere il nostro paese, sappiate questo: non potete nascondervi, non potete scappare, e la giustizia sta arrivando“.

Diversi gli episodi di violenza politica avvenuti negli ultimi mesi. “A luglio, quasi due dozzine di militanti armati di sinistra, legati a vari gruppi texani simili ad Antifa, hanno teso un’imboscata a una struttura dell’Immigration and Customs Enforcement (“ICE”) ad Alvarado, in Texas. – si legge nella nota emessa dal Procuratore – Il 10 settembre 2025, un assassino di sinistra legato al movimento transgender radicale ha assassinato Charlie Kirk a causa del suo coraggioso sostegno alla verità, dell’amore per la patria e della sua fede incrollabile. Due settimane dopo, un altro militante di sinistra squilibrato ha aperto il fuoco contro una struttura dell’ICE a Dallas“.

Il presidente Donald Trump ha ufficialmente designato Antifa come organizzazione terroristica nazionale e ha incaricato la sua amministrazione di “utilizzare tutte le autorità competenti per indagare, interrompere e smantellare qualsiasi operazione illegale, in particolare quelle che coinvolgono azioni terroristiche, condotta da Antifa“.