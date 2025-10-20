Terzo settore, Russo (FdI): “governo Meloni attento ad applicare nella sua piena valenza il 5XMille”

Per il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, promotore insieme al periodico Vita dell’iniziativa e componente la Commissione Bilancio a Palazzo Madama: “è davvero positivo che l’evento di oggi coincida con la notizia che il Governo abbia individuato le risorse per aumentare il plafond del 5 per mille, come auspicato nell’Ordine del Giorno da me presentato al DL Economia. È una grande notizia che restituisce fiducia al Terzo Settore e consente di guardare al futuro con maggiore attenzione e stabilità. Il 5 per mille, che è una leva di crescita e sviluppo del Terzo Settore, significa libertà, partecipazione sociale e comunità per chi lo devolve.”

“Non è un semplice atto ragionieristico, ma una risorsa importante soprattutto per le piccole associazioni, perché per queste rappresenta un tassello sostanziale alla loro sopravvivenza. Dobbiamo però continuare a esserci: nel dibattito di oggi discutiamo perciò perché risorse adeguate siano essenziali per garantire la libertà di scelta dei cittadini, la sussidiarietà e il sostegno al volontariato e alle attività sociali, vere risorse della Nazione. Su questi temi, la prova dei fatti dimostra come il governo Meloni e la maggioranza che lo sostiene sia assolutamente disponibile e attento”.