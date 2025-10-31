Terribile incidente sull’A2: quattro auto distrutte, traffico in tilt per oltre 6 chilometri

La Sala Operativa 115 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro comunica che alle 21.10 circa si è verificato un incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, al km 311. L’evento ha coinvolto quattro autovetture (Skoda, Fiat 500, Mercedes e Audi).

Sul posto sta operando la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nicastro. L’intervento è ancora in corso. Una persona contusa è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferita presso la struttura ospedaliera di Lamezia Terme per ulteriori controlli. Il tratto autostradale risulta temporaneamente chiuso al transito.

Presenti anche il personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e la Polizia Stradale per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. Si segnalano rilevanti disagi alla viabilità con code superiori a 6 km.