Terremoto nello Stretto, scossa avvertita a Reggio Calabria e Messina | DATI

Un sisma di magnitudo 2.7 è stato registrato alle 12:41 a una profondità di 15 km. L’epicentro a circa 7 km da Reggio Calabria, percepito anche in diverse località vicine

terremoto reggio calabria

Una scossa di terremoto è stata registrata nello Stretto di Messina pochi minuti fa e precisamente alle ore 12:41. L’INGV registra una scossa di magnitudo 2.7 ad una profondità di 14,8km. Il terremoto è stato localizzato nelle acque dello Stretto di Messina, precisamente 7 km al largo dalla costa di Reggio Calabria e 12 km al largo dalla costa di Scaletta Zanclea (Messina). Secondo le prime testimonianze, la scossa è stata lievemente avvertita dalla popolazione nei quartieri più meridionali di Reggio e Messina, più vicini all’epicentro.

