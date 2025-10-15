Terremoto nello Stretto, scossa avvertita a Reggio Calabria e Messina | DATI

Una scossa di terremoto è stata registrata nello Stretto di Messina pochi minuti fa e precisamente alle ore 12:41. L’INGV registra una scossa di magnitudo 2.7 ad una profondità di 14,8km. Il terremoto è stato localizzato nelle acque dello Stretto di Messina, precisamente 7 km al largo dalla costa di Reggio Calabria e 12 km al largo dalla costa di Scaletta Zanclea (Messina). Secondo le prime testimonianze, la scossa è stata lievemente avvertita dalla popolazione nei quartieri più meridionali di Reggio e Messina, più vicini all’epicentro.