Terremoto a Messina, scossa in serata nella provincia di Oliveri | MAPPE e DETTAGLI

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa sera nel Comune di Oliveri, in provincia di Messina, precisamente alle ore 22.32. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro del sisma – di magnitudo 3.1 – è stato localizzato a una profondità di 7.6 km, nella zona del Messinese. La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche nei comuni limitrofi. Le autorità locali stanno monitorando la situazione.