Terapie sanitarie con animali, presentato un DDL all’ARS. De Leo (FI) “efficaci per prevenzione e cura”

Questo il contenuto di una proposta di legge, presentata da Alessandro De Leo di Forza Italia, che prevede l’applicazione delle terapie assistite con animali (TAA), dell’educazione assistita con animali (EAA) e delle attività assistite con animali (AAA) in ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, scuole, istituti penitenziari, comunità di recupero, fattorie sociali e strutture socio-sanitarie.

Il ddl istituisce inoltre una Commissione regionale con il compito di valutare e monitorare i programmi, garantendo standard di qualità e il benessere degli animali coinvolti. È prevista anche la formazione degli operatori specializzati e lo stanziamento di 100 mila euro l’anno per il triennio 2025-2027.

In Italia, secondo le linee guida ministeriali, le terapie assistite con animali hanno già dimostrato benefici significativi nella riduzione dell’ansia e della depressione, nel miglioramento delle capacità motorie e cognitive e nella crescita dell’autonomia dei pazienti. Diversi studi evidenziano anche un impatto positivo nei bambini con disturbi dello spettro autistico e negli anziani affetti da demenza. In Sicilia sono già attive esperienze locali, soprattutto in centri di riabilitazione e fattorie sociali, che ora potrebbero trovare un quadro normativo certo e un sostegno economico stabile.

Per De Leo, “gli animali non sono soltanto compagni di vita, ma possono diventare veri co-terapeuti, capaci di migliorare la salute fisica e psicologica dei pazienti e di contribuire a percorsi educativi e inclusivi. Anche in Sicilia è tempo di valorizzare queste pratiche, già diffuse a livello nazionale e internazionale, dando un quadro normativo certo e strumenti concreti che sostengano pazienti, famiglie e comunità”.