“Terapie Innovative”, importante convegno a Cittanova con eccellenze mediche italiane | INTERVISTE

L’Azienda Riabilia di Taurianova, con il patrocinio della Società Scientifica della Riabilitazione e dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, ha organizzato un appuntamento di carattere nazionale per affrontare temi strategici quali la qualità di vita dei pazienti e il rafforzamento della rete clinico-territoriale. Presso la Sala Convegni “Uliveto Principessa” di Cittanova hanno relazionato eccellenze del mondo medico italiano.

Importanti relatori

Il Convegno “Terapie Innovative” ha visto la presenza di relatori provenienti da centri di riferimento nazionali come il San Raffaele di Milano e il Campus Bio-Medico di Roma, insieme alle eccellenze e alle realtà mediche esistenti sul territorio calabrese. L’organizzazione delle attività ha goduto anche del contributo qualificato del dr. Giuseppe Zampogna, alla luce della sua comprovata esperienza acquisita in campo sanitario. Il programma scientifico ha affrontato i principali temi di innovazione in ortopedia, fisiatria, neuroscienze, cardiologia e riabilitazione tecnologica, con l’obiettivo di condividere esperienze e conoscenze utili a migliorare la pratica clinica quotidiana e per rafforzare la collaborazione e la costruzione di una rete sanitaria capace di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei pazienti.

