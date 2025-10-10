Tentata estorsione a Caulonia, Cgil e Fillea: “condanniamo con estrema fermezza questo ennesimo episodio di violenza e intimidazione”

“La CGIL e la FILLEA Area Metropolitana di Reggio Calabria esprimono piena solidarietà all’imprenditore e ai lavoratori impegnati nel cantiere di ristrutturazione della chiesa di Caulonia, vittime di una tentata estorsione di stampo mafioso”, così in una nota i Segretari CGIL Endrio Minervino e Gregorio Pititto. “Condanniamo – aggiungono – con estrema fermezza questo ennesimo episodio di violenza e intimidazione, che dimostra come la ‘ndrangheta continui a tentare di imporre il proprio controllo sul lavoro e sull’economia del nostro territorio. Allo stesso tempo, esprimiamo grande apprezzamento per il coraggio e la determinazione di chi, di fronte alla minaccia, non si è piegato e ha denunciato. È questo l’esempio da seguire: solo rompendo il silenzio e reagendo insieme possiamo liberare la nostra terra dal ricatto mafioso”.

“Impegno a sostenere tutti gli imprenditori, i lavoratori che subiscono pressioni e intimidazioni”

La CGIL e FILLEA Metropolitana, rinnovano “l’impegno a sostenere tutti gli imprenditori, i lavoratori che subiscono pressioni e intimidazioni, affinché non restino soli“. “È fondamentale – sostengono Minervino e Pititto – che le autorità competenti conducano indagini mirate in tutti i cantieri aperti del territorio metropolitano, per verificare se la pratica criminale di chiedere il “4 o 5 per cento” rappresenti un metodo diffuso di aggressione alle imprese e al lavoro onesto. Serve una condanna ancora più dura e una reazione collettiva più forte, perché il nostro territorio – già in collasso demografico ed economico – non può continuare a essere ostaggio di una piccola minoranza di delinquenti che offendono la Calabria tutta e ne frenano lo sviluppo. È necessario costruire una rete territoriale di solidarietà e protezione, un fronte comune tra istituzioni, organizzazioni sindacali e cittadinanza attiva per affermare la legalità, il lavoro dignitoso e la libertà d’impresa. Solo così – chiosa la CGIL metropolitana – potremo dire, con orgoglio, che in Calabria il lavoro è più forte della paura”.