Tensione sull’A2: scontri tra i tifosi di Casertana e Catania, traffico in tilt

Tensione e paura questa sera sull’A2, dove si sono incrociate – e sono arrivate allo scontro – le tifoserie di Casertana e Catania, la prima di ritorno da Picerno e la seconda di ritorno da Giugliano (le due squadre, per la cronaca, hanno vinto fuori casa). I disordini sono avvenuti all’altezza dello svincolo di San Mango Piemonte, in provincia di Salerno. Traffico nel caos e tanti disagi, in autostrada, con gli automobilisti increduli costretti a rallentare e a osservare la scena. Già questa mattina, gli stessi tifosi del Catania si sarebbero resi protagonisti di una rissa sul traghetto per attraversare lo Stretto.