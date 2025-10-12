Tennistavolo, Arianna Creaco e Marco Colica (Casper Reggio Calabria) ricevono il Premio Nike al Teatro Rendano di Cosenza

I due atleti calabresi della società Casper di Reggio Calabria sono stati premiati sul palco del teatro cosentino, insigniti con il Premio Nike, durante il Gran Galà dello Sport, organizzato da “Giornalisti d’Azione” con la collaborazione del Coni Calabria e del suo presidente Tino Scopelliti. Gli atleti Arianna Creaco e Marco Colica hanno ottenuto il meritato riconoscimento per i risultati ottenuti durante l’annata sportiva 2024/25 risultati che hanno visto i due giovani atleti calabresi conquistare la medaglia d’oro ai Campionati Italiani. Ad accompagnare i due atleti il vice presidente del Comitato Fitet Calabria Giuseppe De Gaio. Una serata dedicata allo sport con la presenza di numerose autorità sportive e istituzionali, tra cui il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.