Team Volley Messina: l’attacco si completa fra riconferme d’esperienza e novità | FOTO

Si completa, almeno in quanto a presentazione, con gli schiacciatori il roster della prima squadra maschile della Team Volley Messina. Il gruppo affidato allo staff tecnico Laganà-Donato-Chitè, con l’aiuto di Massimiliano Triolo vice, in attacco nel prossimo campionato di Serie C potrà contare su sei elementi che compongono un bel mix di esperienza e gioventù. Riconfermati Giuseppe De Francesco, classe 1986, e Bruno Bartolomeo, classe 1993, entrambi atleti con campionato giocati anche in categoria superiore e i due sono anche tecnici delle giovanili della società biancorossa.

Insieme a loro, ancora in prima squadra, Davide Arena, classe 2005, e Andrea Chibbinesc, classe 2007, quest’ultimo si era aggregato al gruppo di Serie C a metà della scorsa stagione. Gli ultimi due nomi sono le novità: Christian Zuccaro, classe 1999, e Alessandro Vinci, classe 2008, che si aggiunge al gruppo saltuariamente in quanto proseguirà il suo impegno maggiormente nella formazione under della Team Volley Messina.

Queste le parole del riconfermato Davide Arena: “è sempre una bella soddisfazione giocare nella società messinese di punta, sono felice di continuare con questa squadra, questa società e questo gruppo. Il nuovo staff tecnico è molto valido, speriamo di fare una bella stagione e sono sicuro ci saranno nuovi obiettivi da raggiungere. Personalmente voglio migliorarmi sotto l’aspetto tecnico, tattico e mentale”.

Così invece il giovane Andrea Chibbinesc, da quest’anno in prima squadra da inizio campionato: “a 17 anni questo sarà il mio primo anno in prima squadra dall’inizio della stagione. Negli scorsi mesi avevo preso parte agli allenamenti e ho esordito in Serie C. Mi sono trovato bene, in gruppo sono tutti più grandi di me, è stato forse traumatico all’inizio ma è un bel gruppo“.