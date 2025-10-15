Taurianova, il gruppo della Lega: “risultato incredibile frutto del grande lavoro di Mattiani”

Non si esauriscono le reazioni post elezioni regionali che hanno registrato il grande risultato della Lega Calabria nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, ove il partito del Ministro Salvini ha superato il 14%. Ad esprimere grande soddisfazione per l’esito del voto e a congratularsi con il Commissario Provinciale Mattiani, il Commissario Cittadino di Taurianova della Lega Stefania Barca, il Vice Sindaco Antonino Caridi, il Vice Presidente del Consiglio Comunale Federica Ursida ed il Consigliere comunale Grazia Arcuri Capogruppo “Taurianova la Città al Centro”: “il risultato ottenuto dal nostro partito all’esito di questa tornata elettorale ha dell’incredibile. Abbiamo atteso fino a tarda notte per avere i dati definitivi, ma già con la piena consapevolezza del grande risultato che si stava materializzando durante lo spoglio. Ottenere oltre il 14% per la Lega Calabria significa tanto. Soltanto a Taurianova il partito ha raggiunto il 16,20%. Tutto questo non è casuale. Evidentemente in questi mesi si è lavorato bene, abbiamo tutti lavorato bene come una vera squadra, spiccando per concretezza e risultati sul territorio. I Cittadini lo hanno ben compreso e si sono accorti fattivamente che esiste una politica che bada poco alle parole e che si contraddistingue per obiettivi raggiunti. Questa è la Lega, questa è la politica che noi intendiamo continuare portare avanti sul nostro territorio, questa è l’impronta che il nostro Commissario Giuseppe Mattiani ha dato al partito nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria”.

“Con Mattiani è partito il rilancio del partito nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria”

“Il risultato ottenuto in Provincia non può non avere quale protagonista assoluto il nostro Commissario Provinciale. Con Lui è partito il rilancio del partito nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Un lavoro encomiabile sul territorio iniziato proprio con la Sua nomina a Commissario. Da quel momento il partito è divenuto attrattivo, con decine di amministratori locali che hanno deciso di aderirvi. A Giuseppe Mattiani va il nostro più sentito e convinto ringraziamento. Adesso continueremo a lavorare per Taurianova con sempre maggiore incisività, con la rinnovata consapevolezza di poter contare su una guida solida e concreta. Inoltre, a nome di tutto il Gruppo Lega, non solo ringraziamo tutti i cittadini di Taurianova, che hanno espresso la loro preferenza per la Lega, sostenendoci in occasione delle elezioni regionali, ma rivolgiamo un ringraziamento particolare a tutte le persone, che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. La grande collaborazione, l’entusiasmo e lo spirito di squadra che hanno animato il nostro gruppo; ciò ha sicuramente rappresentato un valore aggiunto sul quale abbiamo potuto contare. Faremo tutto il possibile affinché non venga meno nei prossimi anni”, concludono.