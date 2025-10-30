Taormina, De Luca: “scoperto un vero e proprio lager per cani con decine di topi morti” | FOTO

“Abbiamo scoperto un vero e proprio lager per i cani a Taormina. Gli operatori del corpo Agroforestale oggi pomeriggio hanno scoperto un canile clandestino in stato fatiscente anche con decine di topi morti. Stiamo procedendo con gli atti di P.G. Nei confronti di questo criminale“, è quanto comunica il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Alcuni cani sono stati portati presso la clinica veterinaria di Messina, perché in pessimo stato di salute, altri presso l’Arca di Noè a Enna“, puntualizza De Luca.

“Oltre alla denuncia penale per maltrattamento di animali il manufatto è stato sottoposto a sequestro, anche perché si è configurato l’illecito edilizio. Il comune di Taormina si costituirà parte civile e nei confronti di questo criminale”, conclude De Luca.