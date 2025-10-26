“Taormina c’è, accanto alle donne”: il Sindaco De Luca promuove e sostiene la prevenzione | FOTO

“Questa mattina sono stato alla postazione allestita nel parcheggio di Porta Catania per salutare e ringraziare tutti coloro che, con professionalità e spirito di servizio, hanno reso possibile questa importante iniziativa dedicata alla prevenzione oncologica. Un ringraziamento particolare al Dott. Alessandro Farsaci, responsabile dello Screening dell’ASP di Messina, alla Dott.ssa Luisa Puzzo, responsabile della Breast Unit di Taormina, e alla Dott.ssa Roberta Briguglio presidente dell’Associazione Salus D’Agostino, per l’impegno e la dedizione con cui, ogni giorno, promuovono la cultura della prevenzione.” A dirlo è Cateno De Luca, Sindaco di Taormina, nei suoi canali social.

“Un grazie sentito anche a Daniele Rizzo e ai volontari della Protezione Civile, che hanno garantito il supporto logistico e l’allestimento della tenda, contribuendo in modo concreto al successo dell’iniziativa. La prevenzione è il primo passo per prendersi cura di sé. Taormina c’è, accanto alle donne e a chi ogni giorno lavora per la salute di tutti.” conclude il Primo Cittadino.