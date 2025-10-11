Tajani: “il centrosinistra non esiste, è solo sinistra. Centristi hanno in FI punto di riferimento”

Il centrosinistra non esiste più. Le posizioni più moderate sono ormai sbiadite lasciando spazio solo alla sinistra che, al suo interno, è composta da “forze che si inseguono per dire le stesse cose“. Questa l’analisi di Antonio Tajani, leader di Forza Italia e ministro degli Esteri. Il titolare della Farnesina elogia la crescita di Forza Italia come unico movimento di centro in grado di crescere e che oggi è punto di riferimento anche per i centristi di sinistra.

“Non esiste più il centrosinistra, esiste soltanto la sinistra. I centristi del centrosinistra hanno bisogno di un punto di riferimento politico. – ha dichiarato Tajani – E il punto di riferimento politico oggi è Forza Italia, perché l’unica grande forza di centro che continua a crescere in tutta Italia. La sinistra oggi è composta da tre forze che si inseguono per dire le stesse cose. Sono in difficoltà, non riescono a fare un comizio unitario. Torna di moda il reddito di cittadinanza. Hanno posizioni sempre più estreme. La sinistra è giustizialista. Chi cercava il centro nel centrosinistra non lo trova più“.