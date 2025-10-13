Sviluppo rurale della Calabria, a Tropea si riunisce il comitato sorveglianza e il comitato monitoraggio | INFO

Domani, martedì 14 ottobre, a partire dalle ore 9.00, a Tropea, nella sede di Palazzo Santa Chiara, si terrà il Comitato di sorveglianza del Psr Calabria 2014-2022 ed il Comitato di monitoraggio del Psp-Csr Calabria 2023-2027. Previsti i saluti istituzionali del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo. Alla riunione parteciperanno i rappresentanti della Commissione Europea, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali, degli enti locali, insieme ai responsabili regionali del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale.

L’incontro rappresenta un momento di confronto di fondamentale importanza per il dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Calabria, la Commissione Europea e tutti gli stakeholder coinvolti, finalizzato a fare il punto sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2014-2022, ormai in fase di conclusione, e a condividere i risultati e le prospettive della nuova programmazione 2023-2027 nell’ambito del Piano strategico della Pac (Psp-Csr).

Il Comitato di sorveglianza riveste un ruolo centrale nel garantire la trasparenza, la partecipazione e la qualità della spesa pubblica destinata allo sviluppo rurale. Attraverso il confronto tra istituzioni, partner economici e sociali, rappresentanti del mondo agricolo e della società civile, il Comitato contribuisce a orientare le politiche regionali verso obiettivi di sostenibilità, innovazione e competitività del settore agroalimentare calabrese.