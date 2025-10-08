Studenti protagonisti alle Giornate FAI d’Autunno 2025 di Oppido Mamertina

Oppido Mamertina si prepara ad accogliere, sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, le attese Giornate FAI d’Autunno, quest’anno dedicate al tema: “Terremoto e Bellezza: Oppido e il Rinascimento ritrovato”. Un evento di straordinaria importanza, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Comune di Oppido Mamertina. La vera forza di questa edizione non risiede soltanto nella bellezza dei luoghi o nella qualità delle visite ma si rivela nei giovani, nelle scuole e nel loro straordinario impegno educativo e culturale interessandosi in prima linea per la cittadinanza attiva.

La Delegazione FAI di Reggio Calabria ha scelto di valorizzare il patrimonio culturale di Oppido Mamertina volendo coinvolgere in modo diretto e attivo gli studenti dell’I.I.S. “Gemelli Careri” diretto dall’Ing. Giuseppe Martino e del Liceo Classico “San Paolo” guidato dal Prof. Pasquale Puntillo.

Non si tratta di una semplice collaborazione , ma di un vero e proprio progetto formativo che ha visto le scuole impegnate in un percorso di preparazione approfondito mediante sopralluoghi nei siti storici, ricerche, stesura di testi e schede, arricchite dalla formazione guidata dai professionisti FAI. I ragazzi, supportati dai loro docenti, si sono trasformati in “Apprendisti Ciceroni”, pronti a diventare i narratori appassionati della storia del loro territorio.

Gli studenti diventano quindi protagonisti attivi, non spettatori, infatti durante le giornate, saranno proprio gli studenti a guidare i visitatori tra chiese, musei e siti archeologici, raccontando con competenza e coinvolgimento secoli di storia e bellezza. In questo modo, i giovani non sono semplici spettatori di un evento culturale, ma i veri protagonisti, ambasciatori del patrimonio locale.

La loro partecipazione attiva trasforma l’esperienza in un’occasione di crescita autentica: imparando o migliorandosi a comunicare in pubblico, ad assumersi responsabilità, a perfezionare l’accoglienza, a lavorare in team e, soprattutto, a guardare con nuovi occhi il luogo in cui vivono. Per gli studenti, l’esperienza delle Giornate FAI è una palestra di competenze trasversali e un’opportunità per sviluppare consapevolezza storica e senso di appartenenza.

Quindi una ricaduta educativa di grande valore, rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa andare oltre i banchi e diventare motore di formazione civica e culturale.

Raccontare il patrimonio significa infatti conoscerlo, comprenderlo e farlo proprio: un processo che lascia un segno duraturo e che può persino orientare scelte future, accendendo vocazioni culturali e professionali che potranno trasformarsi in vere opportunità. Accanto agli studenti, saranno presenti storici locali e testimoni che arricchiranno le giornate con contributi e approfondimenti.

Le Giornate FAI d’Autunno 2025 a Oppido Mamertina dimostrano ancora una volta che la rete tra enti, scuole, associazioni culturali, in questo caso, rappresentano un punto di forza vincente nel raggiungimento di successi importanti.