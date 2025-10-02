Straface: “Tridico vedrà il futuro della Calabria in videocall da Bruxelles”

“Povero Tridico, abbandonato, isolato, mandato miseramente al macello. Non riesce a fare campagna elettorale se non attaccando – con argomentazioni comici e risibili – il suo competitor, per lui è un’ossessione. Cetto Tridico, ormai lo chiamano così anche a livello nazionale, promette mari e monti sapendo che lunedì sarà finalmente in ferie e che dunque non dovrà realizzare quando sparato in questo mese”. Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Adesso si mette anche a sindacare sui primi atti che il presidente Occhiuto ha annunciato da martedì 7 ottobre. Stia sereno il nostro signor professore, la prossima settimana organizziamo una bella videocall, lo colleghiamo da Bruxelles, e lo invitiamo ad assistere al primo vertice di maggioranza, modalità con la quale l’ex presidente Inps vedrà la Calabria nei prossimi anni”, conclude Straface.