Strada Campo Calabro-San Roberto, altre buone notizie: avviato l’iter espropriativo, “finalmente ci siamo grazie a Occhiuto e Cannizzaro”

Sono state acquisite al bilancio della Città Metropolitana le risorse stanziate dal Governo Regionale per il completamento della strada a scorrimento veloce San Roberto – Campo Calabro, grazie all’impegno concreto e di una visione chiara e lungimirante dell’Onorevole Francesco Cannizzaro e del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. “Oggi è un giorno di gioia vera, di quelli che si scolpiscono nella memoria e nel cuore. Oggi raccogliamo il frutto di una volontà politica forte e determinata. Oggi celebriamo l’inizio di una nuova era per il nostro territorio” afferma Fortunato Calabrò, Coordinatore di Forza Italia a Fiumara.

“Come Coordinatore di Forza Italia per Fiumara – continua Calabrò – voglio esprimere un sentito, commosso e profondo ringraziamento all’Onorevole Francesco Cannizzaro e al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, due uomini delle istituzioni, due uomini del fare, che non promettono: mantengono! Oggi, con un’emozione che ci prende la voce e ci riempie gli occhi, possiamo finalmente dire: ci siamo! Quell’opera che pareva irraggiungibile, oggi diventa realtà. E noi ci cammineremo sopra. Con orgoglio. Con gratitudine! 20 milioni di euro saranno investiti per completare il collegamento veloce tra Campo Calabro e San Roberto.

“Non è solo una scelta politica, ma un atto di amore”

Un intervento atteso da generazioni, un’arteria fondamentale che non sono solo cemento e asfalto, ma un ponte verso il futuro per l’intera comunità. Perché investire nei nostri paesi dell’entroterra – come Campo Calabro, come Fiumara e San Roberto, come la Vallata del Catona – non è solo una scelta politica: è un atto di amore! È dare un segnale forte contro lo spopolamento, è restituire dignità, è credere nelle potenzialità di territori che troppo spesso sono stati dimenticati.

Questa opera avrà una ricaduta economica, sociale e culturale straordinaria: renderà le nostre comunità più connesse, più attrattive, più vive! Saranno la spina dorsale di una Calabria che rialza la testa, che non chiede più, ma costruisce!

E Forza Italia, con Cannizzaro e Occhiuto, è in prima linea in questa rinascita. Oggi è la prova che la “credibilità è la nostra forza”, come recita il nostro motto. È la prova che quando ci sono visione, determinazione e coerenza, i risultati arrivano. E arrivano per davvero! E allora – conclude Calabrò – grazie, di cuore, a chi ci ha creduto, a chi ha lottato, a chi non si è mai arreso, ed a chi, ancora, continuerà ancora a lottare spedito con progetti esecutivi e appalto. On. Cannizzaro, Presidente Occhiuto: oggi avete regalato non solo due strade, ma una speranza nuova a un’intera generazione. Avanti tutta, con orgoglio, passione e amore per la nostra terra. La Reggio di domani inizia da qui”.