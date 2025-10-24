Stelle al Merito del Lavoro, 38 Maestri premiati al Quirinale: presenti anche diversi calabresi | NOMI

Nella splendida cornice del Salone dei Corazzieri del Quirinale si è svolta la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e del Presidente della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, Elio Giovati.

Durante la cerimonia, il Presidente della Repubblica ha consegnato 38 onorificenze ai nuovi Maestri e Maestre del Lavoro, in rappresentanza di tutte le regioni italiane, e tre Stelle alla Memoria destinate alle famiglie di lavoratori scomparsi tragicamente sul posto di lavoro. Per la prima volta, hanno preso parte all’evento anche i componenti delle Commissioni Nazionali della Federazione dei Maestri del Lavoro, guidati dal Presidente Elio Giovati, segnando un momento di significativa partecipazione collettiva per il mondo magistrale italiano.

I rappresentanti calabresi

Per la Calabria hanno partecipato la neo Maestra del Lavoro Caterina Calabrò, del Consolato di Catanzaro, e il neo Maestro del Lavoro Antonio Manduca, del Consolato di Vibo Valentia.

Ad accompagnarli, il Console di Crotone, MdL Tommaso Lumare, componente della Commissione “Solidarietà e sostegno finanziario” e il Console di Reggio Calabria, MdL Nicola Morabito, componente della Commissione “NaturaDì”.

Caterina Calabrò, per il Consolato di Catanzaro, originaria di Villa San Giovanni, è un esempio di professionalità e impegno. Nel 1987 fu la prima manager italiana per la produzione a entrare nella galleria di Tiffany a New York, un traguardo che segnò l’inizio di una brillante carriera internazionale. Oltre ai successi professionali, Calabrò si è distinta per l’impegno nel volontariato, incarnando il perfetto equilibrio tra carriera e dedizione sociale.

Antonio Manduca, per il Consolato di Vibo Valentia, ha costruito la propria carriera passando da ruoli operativi a posizioni dirigenziali alla Italcementi e alla Impresa Elettromeccanica Lico Santo successivamente nel settore metalmeccanico, fino a ricoprire incarichi di responsabilità alla AMD International Srl di Rombiolo. È riconosciuto per integrità, senso del dovere e spirito di collaborazione, qualità che lo rendono un modello per colleghi e nuove generazioni di lavoratori.

Le parole delle istituzioni

Nel suo intervento, il Presidente nazionale Elio Giovati ha sottolineato il valore collettivo dell’onorificenza: “La Stella al Merito del Lavoro rappresenta molto più di un riconoscimento individuale: è il simbolo di una comunità di donne e uomini che, attraverso il proprio impegno quotidiano, tengono viva l’anima produttiva, etica e civile del nostro Paese.”

Il Ministro Marina Calderone ha espresso la gratitudine del Governo ai decorati: “a voi va la gratitudine del Paese. Non dovete fare altro che continuare a essere fari ed esempi di integrità e impegno. Maestri del lavoro, maestri di vita.”

A chiudere la cerimonia, l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto ringraziare personalmente i premiati: “mi congratulo con i premiati di quest’anno e con quanti hanno appena ricevuto la Stella al Merito, segno di un impegno professionale vissuto con dedizione e passione. I Maestri del Lavoro hanno raccolto nel tempo un patrimonio dal quale possiamo trarre energie, fiducia e impegno. Vi ringrazio per quanto fate e vi auguro di continuare con sempre maggiore energia”.

Con le parole del Capo dello Stato si è conclusa una cerimonia solenne e partecipata, che ha reso omaggio all’Italia del lavoro, dell’etica e dell’impegno civile.