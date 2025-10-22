SSD UniMe, il 25 ottobre l’open day “Skill in” per le discipline paralimpiche

Sabato 25 ottobre, alla Cittadella Sportiva Universitaria, l’Open Day del settore “Skill In” della SSD UniMe: prove gratuite delle diverse discipline paralimpiche

La SSD UniMe conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura dell’inclusione attraverso lo sport, presentando ufficialmente l’Open Day delle attività legate al proprio settore “Skill In – Lo sport per tutti”, in programma sabato 25 ottobre 2025 presso la Cittadella Sportiva Universitaria. L’iniziativa, che prevede la partecipazione gratuita (previa iscrizione), rappresenta un momento di apertura e condivisione rivolto ad atleti con disabilità, con l’obiettivo di diffondere i valori dello sport integrato e accessibile a tutti.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 presso la Palestra Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, con la cerimonia inaugurale, i saluti istituzionali alla presenza della Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Messina, Prof.ssa Giovanna Spatari, e la presentazione del progetto “Skill In”, illustrando grazie anche agli interventi di alcuni operatori delle diverse discipline, finalità e modalità operative del nuovo percorso sportivo dedicato all’inclusione.

Dalle 10.00 alle 11.00, sempre presso la Palestra Polivalente, sarà possibile partecipare e assistere a prove dimostrative di diverse discipline: tiro con l’arco, arrampicata, calcio balilla e pallavolo. Il programma proseguirà poi al Campo sintetico polivalente, dalle 11.00 alle 13.00, con prove di baseball per ciechi, mentre nella Piscina coperta della Cittadella, a partire dalle 11.30 e fino alle 13.00, si svolgeranno le attività natatorie guidate da istruttori qualificati.

Il progetto Skill In nasce con l’intento di offrire opportunità concrete di pratica sportiva a persone con disabilità, promuovendo l’inclusione attraverso l’attività motoria e valorizzando la dimensione educativa e sociale dello sport. Un percorso che trova la sua spinta iniziale e solide radici nella collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, che ha sempre creduto con convinzione nel valore dello sport come strumento di crescita, integrazione e partecipazione attiva. Grazie al costante supporto dell’Ateneo, la SSD UniMe porta avanti un progetto ambizioso e sostenibile di sport integrato, capace di unire atleti con disabilità e normodotati in un contesto realmente inclusivo, aperto e stimolante, nel segno di una visione condivisa che mette al centro le persone e le loro abilità.

