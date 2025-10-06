Spezzano della Sila, ottimi risultati per gli Arcieri Club Lido nella prima gara indoor della stagione

Fine settimana intenso per il tiro con l’arco con in Calabria, infatti, nel palazzetto dello sport di località Giordanello nel comune di Spezzano della Sila, ben organizzata dalla società Arcieri della Sila si è svolta la prima competizione indoor della stagione in Calabria. Gli Arcieri Club Lido guidati dal Mister Poerio Piterà Edoardo e con il supporto tecnico e logistico di Gulia Sabrina prendono parte alla manifestazione con sette atleti, i quali, a fine gara si portano a casa altrettante medaglie, di cui sei di oro e una di argento.

Nell’olimpico buon risultato di Poerio Piterà Francesco che chiude la gara con 586 punti e si porta a casa l’oro nella classe juniores, seguito dall’argento nelle classe Master di Serafino Valentino.

Altro podio e altro oro nella divisione compound con Anastasia Poerio Piterà classe seniores, seguita nella stessa divisione ma nella classe ragazze da Fabio Ludovica.

Nell’arco nudo oro e primo posto per Poerio Piterà Edoardo nella classe Master, mentre le piccole matricole della società Alessandro Poerio Piterà e Lizzio Letizia l’oro lo vincono nella classe giovanissimi maschile e femminile sempre nell’arco nudo.

Soddisfatto il mister Edoardo, i ragazzi hanno saputo ben interpretare la gara, anche in considerazione che è la prima della stagione al chiuso, dopo un susseguirsi di competizioni all’aperto, che si sono concluse con la conquista di un Titolo Italiano proprio da parte di Francesco Poerio Piterà.

Vorrei ringraziare, aggiunge il mister, chi ci supporta tech4green di Salvo Scuto, Gas Pro, e soprattutto Gillo Gold Medal per gli ottimi prodotti usati in competizione da Francesco, i quali, permettono allo stesso di ottenere degli ottimi risultati sportivi.

I prossimi impegni proseguiranno con altre partecipazioni ad eventi indoor per tutto il periodo invernale.

Inoltre, Prosegue il Mister Edoardo, vorrei ringraziare gli arcieri della sila e la professionalità nella realizzazione degli stessi da parte di Giuseppe Tiesi, i quali hanno consegnato al nostro Francesco un trofeo ricordo per gli ottimi risultati conseguiti nella stagione sportiva 2025.