Spezia-Palermo, Inzaghi predica calma: “siamo la miglior difesa? Sono contento, ma ancora non abbiamo fatto niente”

Predica calma, mister Inzaghi. Ovviamente, aggiungiamo noi. Il Palermo è lì, terzo, attaccato al treno promozione, imbattuto e con sole due reti subite, ma sono passate solo sei giornate. Domani c’è la sfida a La Spezia, squadra forte, pochi mesi fa a un passo dalla Serie A, ma oggi incredibilmente in difficoltà: “la Spezia è una tappa importantissima, come le altre. Il campo è tosto, in casa di una squadra in una posizione diversa rispetto a quello che si aspettava a inizio anno. Abbiamo convinzione e un’ottima classifica, dobbiamo continuare così. La posizione dello Spezia fa capire il grande equilibrio e la grande difficoltà che regna in Serie B, e lo dico anche a chi pensava che fosse una passeggiata” ha detto Inzaghi alla vigilia.

“La nostra miglior difesa è uno dei fattori positivi, ma dovrà esserci anche fino alla fine dell’anno. Oggi è presto per trarre conclusioni, ma la squadra si impegna e combatte. Sono sicuro che sabato, prima della sosta, dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta”.

“Al posto di Ceccaroni, squalificato, gioca Veroli, lo abbiamo preso perché sappiamo la sua affidabilità. Io finora sono soddisfatto, lo ero solo dopo Cesena, per il gol preso, ma dopo la partita con il Venezia sono tornato tranquillo. Sarebbe importante chiudere in modo importante questo tour de force. Sapevamo che era da tempo che la squadra non era imbattuta dopo 6 gare, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Tutti hanno capito che giocare contro di noi è difficile, di certo qualcosa si è visto, dobbiamo stare attaccati lì. Ai tifosi finora abbiamo regalato l’impegno massimo. Palermo è una delle città più grandi d’Italia, sentiamo la responsabilità ma – dando noi stessi – sappiamo che verremo premiati”.

I convocati

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro lo Spezia in programma domani: