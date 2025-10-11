Sparatoria dopo una partita di football negli Stati Uniti, morti e feriti

Dramma negli Stati Uniti. Quattro persone sono morte in una sparatoria a Leland, nel Mississippi, dopo una partita di football. E’ quanto ha comunicato il senatore dello stato del Mississippi Derrick Simmons, spiegando che “la sparatoria è avvenuta nel centro della città, dove la gente si era radunata dopo la partita. Venti persone sono rimaste ferite”. Come riporta la Bbc, nessun sospettato è stato arrestato, ma è in corso una caccia all’uomo da parte della polizia.

“Non siamo una città violenta– ha detto il sindaco di Leland John Lee – un evento così non è mai successo in questa città”.