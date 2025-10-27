Spagna, Puigdemont rompe col governo: Junts lascia il Psoe di Sanchez 

L’ex presidente catalano Carles Puigdemont, leader del partito Junts, ha annunciato la decisione di rompere il patto di governo con il Psoe e il suo leader, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, firmato nel 2023. Secondo fonti di Juts citate da “El Paìs”, la motivazione dietro tale decisione sarebbe nella mancanza di progressi su questioni chiave come l’amnistia, il trasferimento dei poteri in materia di immigrazione e lo status ufficiale della lingua catalana nell’Unione Europea.

Il Psoe ha espresso “assoluto rispetto” per la decisione di Junts di rompere con i socialisti. ”Rispettiamo le dinamiche interne di tutti i partiti politici, Junts compreso. C’è dialogo, c’è una mano tesa, c’è negoziazione. Continueremo a dialogare perché ne vale la pena, vale la pena raggiungere accordi”, ha dichiarato Montse Mínguez, portavoce della leadership del Psoe.