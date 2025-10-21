Sostenibilità e rigenerazione: il focus di Ance Catania sulle opportunità della transazione ecologica | INFO e DATA

Strategie, sfide e opportunità della transizione green per la città di Catania. Questi i temi che animeranno il convegno “Rigenerazione urbana. Catania città spugna: da ipotesi progettuale a possibile realtà?”, organizzato da Ance Catania e inserito nel contesto del Garden Day, la fiera del Giardinaggio e 360° e del Florovivaismo. L’evento, il cui obiettivo è trovare soluzioni per un modello urbano sostenibile e che possa rispondere al cambiamento climatico, si terrà il prossimo 24 ottobre al centro SiciliaFiera (corso Carlo Max 19, Misterbianco), a partire dalle ore 16.30.

A introdurre il tema e moderare gli interventi sarà il vicepresidente di Ance Catania Salvatore Messina. Le relazioni saranno a cura di Giuseppe Cirelli (Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente UniCT), Lara Riguccio (direttrice Ambiente, Ecologia e Verde Pubblico del Comune di Catania), Augusto Ortoleva (progettista studio Cantone Ortoleva) e Francesco Patanè (vivaista).