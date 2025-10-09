“Soppressa la corsa Reggio Calabria-Cosenza”: i viaggiatori non ci stanno e danno vita al Comitato Pendolari Area Tirrenica Sud

Per via di alcune modifiche nella circolazione sulla tratta Reggio Calabria-Cosenza, alcuni viaggiatori hanno deciso di formare il Comitato Pendolari Area Tirrenica Sud

treno regionale calabria fermo

E’ nato il Comitato Pendolari Area Tirrenica Sud. Ad annunciarlo, il portavoce, Silvia Nocera, in una nota in cui spiega i motivi della costituzione del gruppo. “I lavori che dallo scorso 5 ottobre 2025 interessano la linea ferroviaria tirrenica, stanno generando effetti disastrosi su tutti i pendolari che da Reggio Calabria e dall’Area tirrenica Sud partono in treno per risalire la Regione. Lavoratori e studenti si sono visti soppressa la corsa col regionale veloce che fino a fine settembre partiva da Reggio Calabria Centrale alle 6.58 e arrivava a Cosenza intorno alle 9.30, raccogliendo i pendolari con un servizio che permetteva loro di raggiungere le postazioni di lavoro o di studio efficientemente e in tempo utile per svolgere le proprie mansioni quotidiane” si legge.

“Quella corsa è stata sostituita da un regionale che parte da Reggio Calabria Centrale alle 6.14 termina la sua corsa a Rosarno e offre ai passeggeri la possibilità di coprire la tratta fino a Lamezia Terme Centrale con un solo bus sostitutivo da 50 posti. Il tempo di percorrenza tra Reggio e Lamezia è praticamente raddoppiato”.

“Per questo – prosegue la notai pendolari dell’Area Tirrenica Sud hanno deciso di costituirsi in Comitato, al fine di essere consultati da RFI e dagli uffici preposti alla mobilità calabrese presso Regione Calabria, dove molti di loro prestano servizio. L’obiettivo è individuare soluzioni adeguate a mitigare il disagio dovuto a lavori di manutenzione pur non procrastinabili e, in senso più generale, accreditarsi come soggetto interlocutore per le consultazioni riguardanti la mobilità pubblica dell’Area. A tal proposito il neonato Comitato è in procinto di iniziare una massiccia campagna di adesione al con il coinvolgimento dei pendolari che utilizzano anche il servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma”.

Ultimi approfondimenti di Trasporti