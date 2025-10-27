Sondaggi politici, lo stato di salute dei partiti: Pd e Fdi in crescita, cala il M5S. Tutti i DATI ed i DETTAGLI

Ad un mese dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, secondo un sondaggio di Noto per “Porta a Porta”, la situazione risulta essere ben chiara. Fratelli d’Italia è primo e si attesta al 30,5%. Risale anche il Partito Democratico, che arriva al 23%. Il Movimento 5 Stelle cala al 11,5%. Alleanza Verdi-Sinistra guadagna un punto e si posiziona al 6,5%.

Forza Italia e Lega sono rispettivamente all’9% e al 8%. Quanto agli altri partiti, Azione è al 3,5%, seguita da Italia Viva-Casa Riformista in crescita al 2,5% e da +Europa, che sale all’1%. Noi Moderati è al 1,5%, l’Udc all’1%.

