Sondaggi politici, lo stato di salute dei partiti in vista delle regionali in Campania, Puglia e Veneto: male M5S, bene Pd, Fdi e Avs | DATI

Ad un mese dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, secondo la Supermedia Youtrend/Agi la situazione risulta essere ben chiara. Fratelli d’Italia è primo e si attesta al 30,3%. Risale anche il Partito Democratico, che arriva al 22,3%. Il Movimento 5 Stelle cala al 12,5%. Anche Alleanza Verdi-Sinistra è in calo e si posiziona al 6,4%.
Forza Italia e Lega restano stabili, rispettivamente all’8,9% e al 8,5%. Quanto agli altri partiti, Azione è al 3%, seguita da Italia Viva in crescita al 2,5% e da +Europa, che sale all’1,7%.
Dettagli
- FdI 30,3% (+0,5%)
- Pd 22,2% (+0,3%)
- M5S 12,5% (-0,7%)
- Forza Italia 8,9% (-0,1%)
- Lega 8,5% (=)
- Verdi/Sinistra 6,4% (+0,2%)
- Azione 3% (-0,2%)
- Italia Viva 2,5% (+0,1%)
- +Europa 1,7% (-0,2%)
- Noi Moderati 0,9% (-0,2%) *non rilevato da Demopolis e Tecnè.
Le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al dato di due settimane fa (9 ottobre 2025).
La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal dall’8 al 22 ottobre, è stata effettuata il giorno 23 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 15 ottobre), EMG (17 ottobre), Eumetra (16 ottobre), Only Numbers (14 ottobre), SWG (13 e 20ottobre) e Tecnè (10 e 17 ottobre).