Sondaggi politici, lo stato di salute dei partiti in vista delle regionali in Campania, Puglia e Veneto: male M5S, bene Pd, Fdi e Avs | DATI

Ad un mese dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, secondo la Supermedia Youtrend/Agi la situazione risulta essere ben chiara. Fratelli d’Italia è primo e si attesta al 30,3%. Risale anche il Partito Democratico, che arriva al 22,3%. Il Movimento 5 Stelle cala al 12,5%. Anche Alleanza Verdi-Sinistra è in calo e si posiziona al 6,4%.

Forza Italia e Lega restano stabili, rispettivamente all’8,9% e al 8,5%. Quanto agli altri partiti, Azione è al 3%, seguita da Italia Viva in crescita al 2,5% e da +Europa, che sale all’1,7%.

Dettagli

FdI 30,3% ( +0,5% )

Pd 22,2% ( +0,3% )

M5S 12,5% ( -0,7% )

Forza Italia 8,9% ( -0,1% )

Lega 8,5% ( = )

Verdi/Sinistra 6,4% ( +0,2% )

Azione 3% ( -0,2% )

Italia Viva 2,5% ( +0,1% )

+Europa 1,7% ( -0,2% )

Noi Moderati 0,9% ( -0,2% ) *non rilevato da Demopolis e Tecnè.

Le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto al dato di due settimane fa (9 ottobre 2025).

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal dall’8 al 22 ottobre, è stata effettuata il giorno 23 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 15 ottobre), EMG (17 ottobre), Eumetra (16 ottobre), Only Numbers (14 ottobre), SWG (13 e 20ottobre) e Tecnè (10 e 17 ottobre).