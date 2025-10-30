Sondaggi politici, lo stato di salute dei partiti: il Pd torna a crescere, male il M5S, Fdi sempre primo. Tutti i DATI

a tre settimane dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, secondo un sondaggio di Tecnè – Dire, la situazione risulta essere ben chiara. Fratelli d’Italia è primo e si attesta al 30,8%. Risale anche il Partito Democratico, che arriva al 21,7%. Il Movimento 5 Stelle cala al 11,8%. Alleanza Verdi-Sinistra si posiziona al 6%.

Forza Italia e Lega sono rispettivamente all’11,2% e al 8,5%. Quanto agli altri partiti, Azione è al 3,6%, seguita da Italia Viva in crescita al 2% e da +Europa, che si attesta all’1,5%. Gli altri partiti sono al 2,9%. L’astensionismo e incerti sono intorno al 50%.