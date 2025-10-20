Sondaggi Politici: lo stato di salute dei partiti, crescono Fdi e Pd. Tutti i DATI

Manca circa un mese alle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto ed i partiti sono impegnati nell’allestire le varie liste a sostegno dei candidati presidenti. Nel sondaggio SWG per il TG La7 del 20 ottobre 2025, Fratelli d’Italia si attesta al 31%. Cresce anche il Partito Democratico che sale al 22,1%, mentre il Movimento 5 Stelle cala al 13,2%. La Lega, si attesta all’8,5%, mentre Forza Italia è al al 7,9%. Alleanza Verdi e Sinistra al 6,6%.

Calo per Azione, che scende al 2,9%, e per Italia Viva e +Europa. Noi Moderati si attesta all’1%. Diminuisce infine la quota di indecisi o non espressi, che passa dal 33% al 31%.