Sondaggi politici, lo stato di salute dei partiti a pochi giorni dalle regionali in Toscana, la fiducia nei leader e nei ministri | DATI

Sul fronte delle forze minori, invece, Alleanza Verdi Sinistra e Azione, sono rispettivamente al 6% ed al 3,5%. Italia Viva al 2%, e +Europa all’1%. Noi Moderati e Udc all’1,5%. Alternativa Popolare all’0,5%, altri all’1,5%. In totale il campo progressista è al 44%, i partiti di governo al 50,5%.

La fiducia nei leader ed i voti ai partiti