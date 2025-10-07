Sondaggi politici, lo stato di salute dei partiti a pochi giorni dalle regionali in Toscana, la fiducia nei leader e nei ministri | DATI

Nel sondaggio dell’Istituto Noto per “Il Giornale”, a pochi giorni dalle regionali in Toscana ed a 24 ore dall’esito delle elezioni in Calabria, Fratelli d’Italia resta stabile al vertice con il 30%, seguito dal Partito Democratico al 22% e dal Movimento 5 Stelle al 12,2%. Forza Italia e Lega avanzano, rispettivamente all’9% e all’8,5%.
Sul fronte delle forze minori, invece, Alleanza Verdi Sinistra e Azione, sono rispettivamente al 6% ed al 3,5%. Italia Viva al 2%, e +Europa all’1%. Noi Moderati e Udc all’1,5%. Alternativa Popolare all’0,5%, altri all’1,5%. In totale il campo progressista è al 44%, i partiti di governo al 50,5%.