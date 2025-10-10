Sondaggi Politici, lo stato di salute dei partiti a due giorni dalle regionali in Toscana | DATI

A due giorni dalle elezioni regionali in Toscana di domenica e lunedì, arriva una nuova media dei sondaggi targata BiDiMedia, contenente tutti i sondaggi delle ultime due settimane. Si può notare un aumento della fiducia nel premier Giorgia Meloni, ora al 41,4% Inoltre, crescono tutti i partiti principali: Forza Italia stacca la Lega di 4 decimi. Il partito di Salvini, infatti, e si attesta all’8,6%. Il partito più in crescita è il Movimento 5 Stelle che arriva al 13%. Noi Moderati è sotto l’1%. In calo, invece, Alleanza Verdi e Sinistra, ora al 6,3%.

In calo anche Azione, Italia Viva e Più Europa. La media dei dei dati contiene tutti i sondaggi delle ultime due settimane confrontata con la media delle due settimane precedenti.