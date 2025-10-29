Sondaggi politici, le intenzioni di voto in vista delle regionali in Campania, Puglia e Veneto: salgono Fdi e Pd, scende la Lega

In vista delle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, secondo l’ultimo sondaggio politico di Lab21 Fratelli d’Italia è al 30,4% ed è ampiamente il primo partito. A seguire il Partito Democratico è al 19,8% (+0,1%). Il Movimento 5 Stelle, invece, è stabile al 12,1%. Lega e Forza Italia sono appaiate. Il partito di Matteo Salvini è calato (-0,2%) all’8,8%.

Il centrodestra, in totale, raccoglie il 48% delle preferenze. Il centrosinistra, Pd, M5S e Alleanza Verdi Sinistra, che nei sondaggi è data al 5,9%, è del 37,8%, ma la percentuale sale, al 47,5%, se si considerano anche i voti ad Azione, Italia Viva e Più Europa. Questi tre partiti raccolgono rispettivamente il 3,1%, il 2,6% e il 2,4%.