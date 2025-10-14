Sondaggi politici, le intenzioni di voto: Fdi al 31%, Pd al 22,5%, Avs al 6,8%. Tutti i DATI

Fratelli d’Italia ha guadagnato quasi un punto percentuale, raggiungendo il 31%. A rivelarlo è il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per “Porta a Porta”, diffuso oggi. Il Partito Democratico cresce dello 0,3%, fermandosi al 22,5%. In due settimane, il Movimento 5 Stelle, perde l’1,6% e scende al 10,9%. Sale Forza Italia che si attesta al 9% e resta stabile la Lega all’8,3%.

Guadagna Alleanza Verdi Sinistra, che con lo 0,5% in più arriva al 6,8%, e Italia Viva arriva al 3,1%. Azione si ferma al 2,9%, +Europa si attesta all’1,6%, Noi Moderati arriva allo 0,7%.