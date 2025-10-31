Sondaggi politici: le intenzioni di voto degli italiani, lo stato di salute dei partiti a poche settimane dalle regionali | DATI

A poche settimane dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia, secondo l’ultimo sondaggio di “Termometro politico” sulle intenzioni di voto degli italiani, si registra un calo di Fdi. Il sondaggio e realizzato tra il 29 ed il 30 ottobre, segnala Fratelli d’Italia in testa al 30%, cala il primo partito d’opposizione, il Partito Democratico al 22%. Il M5S è al 11,9%. Testa a testa tra Forza Italia e Lega, rispettivamente all’8,3% ed all’8,6%. Sale Alleanza Verdi Sinistra, dal 6,5%.

Azione si attesta al 3,2%. Italia Viva si mantiene al 2,3%, Più Europa arriva all’1,8%, Democrazia Sovrana e Popolare si ferma all’1,4%. Chiudono la Pace Terra Dignità (1,1%) e Noi Moderati (1%). Gli altri partiti ottengono nel complesso l’1,9%.