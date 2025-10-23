Sondaggi politici, le intenzioni di voto con vista sulle regionali in Campania, Puglia e Veneto. Tutti i DATI

Ad un mese dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, secondo “Demopolis” per “Otto e Mezzo” la situazione risulta essere ben chiara con pochi scossoni in vista. Fratelli d’Italia è primo e si attesta al 30,2%. Il Partito Democratico arriva al 23%. Il Movimento 5 Stelle è al 12,4%. Anche Alleanza Verdi-Sinistra si posiziona al 6,7%.

Forza Italia e Lega restano, rispettivamente all’8,8% e al 8,5%. Quanto i partiti minori, Azione è al 2,8%, seguita da Italia Viva in crescita al 2,5%. Gli altri partiti sotto al 2%.