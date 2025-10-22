Sondaggi politici, le intenzioni di voto ad un mese dalle regionali in Campania, Puglia e Veneto: ecco chi vince e chi perde | DATI

Ad un mese dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, secondo Termometro Politico (che mette a confronto le rilevazioni di Swg, TP, Lab2101, Eumetra, Tecné, Euromedia, Emg, Demopolis) la situazione risulta essere ben chiara con pochi scossoni in vista. Fratelli d’Italia è primo e si attesta al 30,2%. Risale anche il Partito Democratico, che arriva al 21,8%. Il Movimento 5 Stelle cala al 12,5%. Anche Alleanza Verdi-Sinistra è in calo e si posiziona al 6,3%.

Forza Italia e Lega restano stabili, rispettivamente all’8,6% e al 9%. Quanto agli altri partiti, Azione è al 3,2%, seguita da Italia Viva in crescita al 2,5% e da +Europa, che sale all’1,9%.